Le spettacolari immagini dell'allunaggio della sonda Blue Ghost Milano, 6 mar. (askanews) - La società privata americana Firefly Aerospace ha diffuso un video con le spettacolari immagini dell'allunaggio della sonda Blue Ghost Mission 1 e le sue prime riprese della Luna. Si tratta di una navicella dorata compatta, alto 2 metri e larga 3,5 metri, il secondo lander privato a raggiungere con successo la Luna, dopo la sonda Odysseus nel febbraio 2024. Blue Ghost ha come obiettivo di analizzare il sottosuolo, la superficie e l'atmosfera del satellite della Terra, nell'ambito del programma Artemis della Nasa che punta a stabilire una presenza umana permanente sulla Luna entro la fine del decennio in corso. La sonda ha tra le strumentazioni di bordo anche il Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGre), un ricevitore sviluppato in Italia da Qascom per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, con la collaborazione della stessa Nasa e con il supporto scientifico del Politecnico di Torino. Blu Ghost ha completato la sua manovra di inserimento nell'orbita lunare bassa il 24 febbraio, dopo un viaggio durato oltre sei settimane e partito dalla Florida. L'allunaggio è avvenuto nei pressi di un'antica bocca vulcanica sul Mare Crisium, un grande bacino nell'angolo nord-orientale del versante della Luna rivolto verso la Terra.