Le personalità iraniane uccise durante l'attacco di Israele Teheran, 13 giu. (askanews) - Nell'operazione "Rising Lion" lanciata da Israele per contrastare il programma nucleare iraniano, sono state uccise diverse figure di spicco sia militari e che scienziati del programma nucleare della repubblica islamica. Tra le vittime eccellenti Mohammad Bagheri, capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, incarico che rivestiva dal 2016, in sostanza è la più alta carica militare del Paese. Ucciso anche il capo dei Guardiani della Rivoluzione islamica, il generale Hossein Salami, così come un altro comandante di alto rango di questa forza d'élite iraniana, il generale Gholam Ali Rashid. Anche sei scienziati del programma nucleare iraniano, sono morti nei raid (tra questi Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi). Anche il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato che figure di spicco della sicurezza del regime iraniano sono state eliminate nell'attacco". "Altri comandanti sono stati eliminati i cui nomi saranno riportati in seguito" ha detto Effie Defrin. E' invece rimasto gravemente ferito Ali Shamkhani, consigliere senior della Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, che ha subito replicato minacciando Israele di un destino "amaro e doloroso". I pasdaran hanno giurato di vendicare la morte del loro leader. Lo spazio aereo iraniano è chiuso fino a nuovo avviso.