Le Pen a Madrid: "La finiamo o no con questa fesseria del Green Deal?" Madrid, 8 feb. (askanews) - "La questione del giorno è se la facciamo finita o no con questa fesseria del Green Deal". lo ha detto la leader francese del Rassemblement National, Marine Le Pen, a margine del mega raduno dell'ultradestra dei Patrioti Europei a Madrid. "L'elezione di Milei ha stupito alcuni, anche l'elezione di Trump ha stupito" ha detto ancora Le Pen, che punta alla presidenza francese nel 2027. "A un certo punto quelli che si stupiscono dovrebbero chiedersi perché si stupiscono. Forse non sono in grado di analizzare quello che succede nel mondo".