Le orchidee peruviane protagoniste ai Kew Gardens di Londra Milano, 31 gen. (askanews) - Migliaia di orchidee riempiono il Princess of Wales Conservatory nei Kew Gardens di Londra per il ritorno dell'annuale Orchid Festival, che quest'anno si concentra sui fiori peruviani. Migliaia di orchidee riempiono il Princess of Wales Conservatory nei Kew Gardens di Londra per il ritorno dell'annuale Orchid Festival, che quest'anno si concentra sui fiori peruviani.