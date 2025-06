Le monache clarisse danno vita alla Cer "La Pianticella" di Roma Mantova, 14 giu. (askanews) - Le monache clarisse protagoniste della creazione di una comunità energetica rinnovabile e solidale. Succede a Roma, dove un impianto fotovoltaico installato sulle coperture del Monastero Santa Chiara di via Vitellia, nel cuore di Monteverde, produrrà energia pulita per 20 famiglie del quartiere. Si chiama "La Pianticella" ed è frutto di un cammino iniziato nel 2020 ispirato all'enciclica "Laudato si'" di Papa Francesco. "Abbiamo stabilito un programma ecologico per la comunità. Tra le iniziative anche quella dell'installazione di un impianto fotovoltaico. Poi è nato da un confronto in parlatoio con un amico ingegnere il progetto di allargare questo impianto al quartiere con la costituzione di una comunità energetica - racconta madre Elena Francesca -. Un'iniziativa che all'inizio ci ha lasciato un pochino perplesse: sinceramente dico che non sapevano neppure cosa fosse. Ma volentieri ci siamo preparare a vivere questa avventura allargando quindi l'iniziativa al quartiere. L'iniziativa ha trovato subito una bella risposta: con un gruppetto di una ventina di soci abbiamo iniziato un percorso verso la costituzione della comunità che è nata il 16 giugno del 2024. Il dono di aver allargato gli orizzonti della nostra comunità al quartiere è impagabile". L'impianto ha una potenza di circa 60-70 kilowatt per una produzione annua di energia compresa tra gli 80 e i 100 megawatt ora destinata a 20 nuclei familiari del quartiere Monteverde. Un modello virtuoso, quello del Monastero Santa Chiara di Roma, capace di attirare l'attenzione dei maggiori esperti del settori riuniti a Mantova per il panel dedicato alle comunità energetiche durante il Seminario Estivo di Fondazione Symbola. "La Cer La pianticella ha da sempre escluso la finalità di lucro, pur prevedendo la ripartizione fra i soci di almeno una percentuale di tale beneficio, allo scopo di sostenere l'impegno economico dei procumer e di garantire un lieve risparmio in bolletta dei consumatori, che ne valorizzi l'impegno nella costituzione e gestione dell'associazione e promuova il comportamento energetico virtuoso - spiega suor Marta Maddalena -. Nell'ottobre 2024 l'associazione ha poi ottenuito l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella categoria altri enti. E ha voluto nell'occasione darsi una caratterizzazione più esplicitamente solidale, prevenendo l'utilizzo dei benefici derivati dagli incentivi per finalità ambientali e sociali nel proprio territorio". Un'iniziativa dal profondo valore sociale e ambientale che permetterà ai 20 soci della Cer "La Pianticella" di consumare energia green risparmiando sul costo delle bollette. "Perchè far parte di una Cer? Innanzitutto perchè intendiamo contrubuire alla cura della casa comune consumando energia pulita, rinnovabile e non inquinante, quindi non prodotta da combustibili fossili - chiariscono Luigi Insinna e Anna Rita Lorusso -. Abbiamo accolto la proposta di entrare a far parte di questa comunità energetica con un misto di gioia, stupore, curiosità. E siamo contenti di farne parte, perchè ogni volta constatiamo la competenza, la professionalità, la gentilezza delle monache clarisse".