Le macerie a Beirut dopo il terzo raid israeliano in 24 ore Beirut, 13 nov. (askanews) - Un escavatore sposta le macerie che invadono le strade di Beirut, colpita 3 volte in 24 ore da raid israeliani. Il nuovo attacco ha colpito la periferia sud di Beirut, dopo un appello dell'esercito israeliano ad evacuare le aree di questa roccaforte di Hezbollah, il terzo in ventiquattr'ore. Una colonna di fumo nero si è alzata sopra il quartiere colpito. La periferia sud, deserta dalla maggior parte degli abitanti, era già stata presa di mira da raid Idf nella notte che hanno provocato almeno sei morti.