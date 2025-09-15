Le immagini delle esercitazioni militari russe "Zapad-2025" Milano, 15 set. (askanews) - Le immagini diffuse dal Ministero della Difesa russo il 15 settembre mostrerebbero le forze aeree e navali russe impegnate nelle esercitazioni militari "Zapad-2025" in diverse località, tra cui il Mar di Barents e il Mar Baltico. Il fianco orientale della NATO è in stato di massima allerta per le esercitazioni, alcune delle quali dovrebbero svolgersi nella regione di Grodno in Bielorussia, al confine con Polonia e Lituania, secondo Minsk.