Le immagini dell'attacco di Israele in cui è morto leader di Al-Qassam Beddawi, 5 ott. (askanews) - In queste immagini le conseguenze dell'attacco di israele in un campo profughi palestinese in Libano, Beddawi, in cui è stato ucciso Saeed Atallah, un leader delle Brigate Al-Qassam, l'ala armata di Hamas, e tre membri della sua famiglia: la moglie e le sue due figlie.