Le immagini dei razzi di Hezbollah intercettati da Israele su Safed Safed (Israele), 25 set. (askanews) - Nelle immagini, la difesa antiaerea di Israele effettua decine di intercettazioni su un'area della città settentrionale israeliana di Safed, nell'Alta Galilea, mentre l'esercito israeliano ha riferito che sono stati identificati almeno 40 razzi che sparati oltre confine dalle milizie di Hezbollah in Libano. Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, che cita l'esercito israeliano, uno dei razzi avrebbe colpito una struttura per anziani, ma non sono state segnalate vittime.