Le foto di Trump nella Situation Room durante l'attacco all'Iran Washington, 22 giu. (askanews) - Sono scatti destinati a entrare nella storia. La Casa Bianca ha diffuso sui social le foto del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e di altri componenti della sua amministrazione, tra cui il vicepresidente JD Vance, il direttore della Cia John Ratcliffe e il segretario di stato Marco Rubio, nella Situation Room, mentre seguono in diretta i bombardamenti americani sui siti nucleari iraniani. Il presidente si è presentato nella stanza della Casa Bianca dove vengono discusse le operazioni militari e le più urgenti questioni riguardanti la sicurezza nazionale con il cappello da baseball rosso con lo slogan MAGA, "Make America Great Again" che aveva lanciato in campagna elettorale.