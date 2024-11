Le femministe per Gisèle Pelicot e altre vittime: "20 anni per tutti" Avignone (Francia), 25 nov. (askanews) - Un gruppo di femministe ha manifestato fuori dal tribunale di Avignone, dove è in corso il processo per gli stupri di Mazan, "a sostegno di Gisèle Pelicot e di tutte le vittime della violenza maschile", ha affermato una delle manifestanti. Tra gli slogan gridati "Vent'anni per tutti", dopo che il pm nella sua requisitoria ha chiesto 20 anni di carcere per l'ex marito di Gisèle, Dominique Pelicot, 71 anni, accusato di averla sedata e violentata per un decennio e di aver reclutato su internet una cinquantina di uomini permettendo loro di fare lo stesso.