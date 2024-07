Le corsie olimpiche preferenziali costano care ai parigini Milano, 17 lug. (askanews) - I Giochi Olimpici potrebbero costare caro ai parigini. La polizia della capitale francese ha già emesso centinaia di multe da 135 euro per chi non rispetta i segnali di avvertimento e la segnaletica stradale con scritto "Parigi 2024". Le corsie olimpiche sono in uso dal 15 luglio a Parigi e nei sobborghi interni. Il giorno dopo il lancio del sistema, che dovrebbe facilitare il trasporto degli atleti e l'accesso ai luoghi di gara durante i Giochi di Parigi, la polizia ha emesso "400 multe", secondo la Prefettura di Polizia (PP). "L'obiettivo è che man mano che arrivano gli atleti, man mano che arrivano le delegazioni e di conseguenza la fluidità è un problema, lo Stato possa garantire che gli atleti arrivino effettivamente sui luoghi di gara per le gare entro il tempo assegnato", ha spiegato Loubna Atta, portavoce della prefettura di polizia. Sono autorizzate a viaggiare sulle preferenziali olimpiche solo le persone accreditate dal comitato organizzatore dei Giochi Olimpici (26 luglio - 11 agosto) e dei Giochi Paralimpici (28 agosto - 8 settembre), in particolare gli atleti e le loro squadre, i funzionari, gli arbitri, ma anche i taxi, trasporto pubblico e veicoli di emergenza e sicurezza.