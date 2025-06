Le celebrazioni dell'Eid al Adha nel mondo Roma, 7 giu. (askanews) - Immagini dalla Mecca con i fedeli intorno alla Kabala, dall'India e dal Kashmir con centinaia in preghiera. Musulmani in tutto il mondo celebrano l'Eid al Adha, conosciuto come la Festa del Sacrificio; si tratta di una delle due principali festività dell'Islam oltre all'Eid al-Fitr che segue il Ramadan. Questa festa commemora l'atto di obbedienza del profeta Ibrahim (Abramo), che fu disposto a sacrificare il proprio figlio per seguire il comando di Dio. Secondo la tradizione islamica, Dio lo fermò e gli fornì un montone da sacrificare al suo posto. Le celebrazioni durano tre giorni ma la data può variare in base agli avvistamenti della luna in diverse parti del mondo.