Le Borse mondiali tentano il rialzo, resta l'incertezza sui mercati Milano, 8 apr. (askanews) - Dopo il lunedì nero delle Borse mondiali a causa della nuova politica di dazi di Trump, i mercati danno segni di un tentativo di recupero, ma restano volatili, soprattutto Milano. A dare i primi segnali positivi le Borse asiatiche, in particolare Tokyo che con il suo +6,3% ha dato la prima scossa positiva ai listini. Positive anche Shanghai, Hong Kong e Seoul. Anche i mercati europei hanno aperto in recupero, tutti segni positivi per Milano, Francoforte, Parigi in apertura. Poi uno scivolone in negativo per la Borsa italiana che è rimasta volatile, mentre le altre europee hanno confermato un minimo rialzo. La confusione dei mercati riflette l'incertezza del momento economico, con una guerra commerciale mondiale in atto che, fra minacce e smentite, lascia i listini ancora nel caos.