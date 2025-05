Le avanguardie a Roma, una mostra racconta due decenni d'arte Roma, 13 mag. (askanews) - Una mostra nella galleria Antonacci Lapiccirella di via Margutta a Roma per raccontare la scena delle avanguardie nella Capitale nella seconda metà del Novecento. "1950 - 1970. Due decenni di Arte a Roma" è il progetto, realizzato in collaborazione con Matteo Lampertico di Milano, che riunisce opere di artisti che hanno segnato il panorama locale e nazionale in quegli anni. "A Roma in quel momento - ha detto ad askanews la gallerista Francesca Antonacci - la vita artistica si svolgeva nel tridente tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, il famoso caffè Rosati, quindi la scuola di Piazza del Popolo, le gallerie, quelle più sperimentali, quelle che accoglievano questi artisti e li proponevano. C'era la galleria della Tartaruga, la galleria della Salita, poi chiaramente l'Attico di Sargentini". Tra sperimentazioni formali, linguaggi internazionali e una nuova visione della modernità, la mostra vuole raccontare l'energia di una città che è stata crocevia di idee e di incontri, ponte tra la tradizione e la contemporaneità. "Abbiamo fatto una selezione tra gli artisti più significativi - ha aggiunto Antonacci - quindi abbiamo due opere molto belle di Accardi, abbiamo Kounellis, abbiamo tre Gastone Novelli, Schifano, ovviamente Afro e una bellissima scultura di Leoncillo dove si vede la trasposizione dei dettami del Cubismo in scultura. Questo era un viaggio, diciamo, attraverso questa stagione veramente molto emozionante che si svolgeva a Roma in quegli anni". La mostra è aperta al pubblico fino al 13 giugno.