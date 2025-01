Lazza conquista la sua Milano, oltre due ore di show tra tanti amici Milano, 22 gen. (askanews) - Trionfo per Lazza all'Unipol Forum di Milano, prima delle quattro date milanesi da tutto esaurito del suo Locura Tour 2025, che fino a fine mese animerà i principali palazzetti italiani, portando per la prima volta dal vivo nelle sue 11 tappe tutte da mesi sold out l'ultimo album "Locura" (Island Records), fresco di certificazione Triplo Disco di Platino. Più di due ore di spettacolo con 39 brani e tanti ospiti - amici e colleghi- con lui sul palco: Kid Yugi, Ghali, Noyz Narcos, Capo Plaza, Tony Effe, Tedua e Sfera Ebbasta. "Mi era mancato salire sul palco" ha detto Lazza, che, per il ritorno nei palazzetti ha ideato uno show all'avanguardia, con un universo complesso e stratificato, dai toni post apocalittici, che prende vita sul palco dalla forma di diamante, studiato per offrire una visuale perfetta da ogni angolazione. Il tour - che ha già toccato Mantova, Padova, Eboli, Torino e Bologna e che replicherà a Milano anche il 22, il 24 e 25 gennaio - proseguirà con Firenze il 27 gennaio, per chiudere a Roma il 30 gennaio, in attesa della partenza del suo European Tour 2025, 11 date appena annunciate che nel mese di aprile lo porteranno nelle principali città europee: Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, Stoccarda, Zurigo, Vienna e Monaco. Seguiranno i primi due concerti negli stadi: il 5 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD), Stadio Teghil (data zero) e il 9 luglio a Milano, Stadio San Siro. "Lavorerò per fare uno show memorabile" ha detto l'artista milanese che nelle ultime settimane ha conquistato il Disco di Diamante con l'album "Sirio".