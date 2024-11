Lazio, un anno dopo l'incendio riapre il PS dell'ospedale di Tivoli Roma, 13 nov. (askanews) - L'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è pronto a riaprire globalmente la propria attività sanitaria, dopo l'incendio dell'8 e del 9 dicembre del 2023, grazie a un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza del direttore regionale della direzione Salute e Integrazione sociosanitaria, Andrea Urbani, del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria locale Roma 5, Silvia Cavalli e del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha dichiarato: "Era un impegno che avevamo preso nei confronti di questa comunità, che oggi dopo tanto dolore ha un momento di gioia e gratitudine per tutti gli operatori sanitari che hanno vissuto un anno terribile e hanno continuato a operare, seppur in condizioni difficili. Oggi c'è una nuova area di emergenza ridisegnata, a misura d'uomo, con spazi ampliati e in più si aggiunge la prima risonanza magnetica nucleare, lo sottolineo perché è importante, per una comunità di 500.000 abitanti che non aveva a disposizione una risonanza magnetica. Un bel risultato. Tra poche settimane aprirà anche la seconda risonanza magnetica per questa Asl, la Roma 5, a Colleferro. Quindi sono passi in avanti a ridare una sanità a misura d'uomo".