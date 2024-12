Lavrov accusa l'Occidente di non ascoltare gli avvertimenti di Putin Mosca, 5 dic. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Occidente di non aver tenuto conto degli avvertimenti del Cremlino sui pericoli dell'invio di truppe a sostegno dell'Ucraina rispondendo alla domanda su una serie di resoconti dei media occidentali che lanciano l'idea di inviare truppe occidentali in Ucraina.