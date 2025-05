Lavoro, Landini: su sicurezza prima volta disponibilità Governo Roma, 8 mag. (askanews) - "Il governo ci ha informato come intende spendere i 650 milioni in più che ha messo sul tavolo, che sono risorse Inail, e ha dichiarato una disponibilità a confrontarsi su questo tema. Noi abbiamo chiesto che non si discuta solo dei 650 milioni, si ragioni anche sul fatto che ci sono altre risorse che possono incrementare questa cifra". Così il leader Cgil, Maurizio Landini, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla sicurezza sul alvoro che è durato oltre quattro ore. "Devo dire che per la prima volta, rispetto ad altre, abbiamo trovato una disponibilità, almeno sulla carta, ad affrontare questi temi e c'è stato l'impegno ad avviare un confronto nei prossimi giorni, al ministero del Lavoro, ma con la regia della presidenza del consiglio e il coinvolgimento anche di altri ministeri". "Non esprimo giudizi di merito - ha detto - perché oltre a una disponibilità sui titoli, bisogna capire cosa concretamente si farà. Bisogna che lo si verifichi nei confronti che faremo e abbiamo già avanzato con precisione quello che per noi è importante, cosa ci aspettiamo da questi incontri e quello che secondo noi va cambiato".