Lavoro, Calderone: sulla sicurezza c'è consapevolezza collettiva Roma, 3 lug. (askanews) -"Ho colto veramente un clima diverso sin dall'incontro tenuto a Palazzo Chigi, ma anche in tutti i momenti in cui successivamente ci siamo trovati con le parti sociali al ministero del Lavoro. Il fatto che ieri si sia giunti alla sottoscrizione del protocollo per la gestione delle emergenze climatiche, non solo del caldo, è un fatto importante, che avviene a distanza di quasi cinque anni dall'ultimo protocollo, quello del Covid". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, a margine della presentazione della relazione annuale dell'Inail. "Credo che in questo momento ci sia una consapevolezza collettiva sul fatto che lavorare su temi come la sicurezza sul lavoro voglia dire lavorare sulla qualità del lavoro, sulla salute e sicurezza delle persone, sul futuro del nostro Paese e sulle modalità con cui si lavora", ha aggiunto Calderone.