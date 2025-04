Lavoro, Calderone: no decreto, l'8 maggio proposte alle parti sociali Roma, 30 apr. (askanews) - "Oggi il Cdm, anche nel prendere atto di quello che si è fatto in tema di contrasto al lavoro sommerso, al caporalato, che porta con sé anche la sottovalutazione del valore della vita e della vita sicura, ha preso atto del fatto che gli altri interventi che devono essere fatti sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro necessita di una concertazione importante con le parti sociali che saranno convocate l'8 maggio". Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri alla vigilia del primo maggio. "In questo momento il governo porterà al tavolo delle proposte e delle linee di lavoro dettagliate ma oggi non approviamo un decreto perché ci sembra importante farne una preventiva condivisione, ascoltare e avvalerci di ulteriori indicazioni e sollecitazioni del mondo sindacale e produttivo".