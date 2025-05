Lavoro, Calderone: a brevissimo confronto con imprese su sicurezza Roma, 8 mag. (askanews) - "Purché lavoriate in sicurezza, che era il tema della giornata di oggi...". Così la ministra del Lavoro Marina Elvira calderone ha scherzato con i tanti giornalisti che l'aspettavano davanti palazzo Chigi al termine dell'incontro con i sindacati sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. "Considero questa giornata assolutamente proficua - ha spiegato Calderone -, credo che anche le dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali abbiano potuto dare testimonianza del clima collaborativo con cui si sono svolti i lavori e il confronto. Il governo era presente con la presidente del Consiglio Meloni, con il vicepremier Tajani, con me e con il ministro Foti. Devo dirvi che" sul tema "c'è un clima di grande consapevolezza del fatto che è importante la piena collaborazione e condivisione, nel rispetto di quelli che sono i ruoli e le funzioni e soprattutto il ruolo delle parti sociali". "Proseguiremo il confronto anche con le rappresentanze datoriali. Anzi, faremo anche degli incontri congiunti", ha aggiunto Calderone. Abbiamo discusso "un elenco di argomenti e sulla base di questo, ovviamente in tempi assolutamente brevissimi, ci sarà anche il confronto con le parti datoriali". Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone rispondendo, all'uscita di Palazzo Chigi al termine dell'incontro coi sindacati sul tema della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, alla domanda su quando si terrà un analogo incontro con le imprese.