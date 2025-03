L'Australia si prepara al ciclone Alfred, surfisti sfidano le onde Brisbane, 6 mar. (askanews) - Onde da record e venti forti, il ciclone tropicale Alfred si sta per abbattere sulla costa orientale dell'Australia minacciando piogge eccezionali. Alcuni surfisti impavadi hanno voluto comunque sfidare le onde minacciose rischiando multe salatissime, mentre altri si sono avventurati a riva per godersi lo spettacolo con le spiagge chiuse. Il ciclone è a circa 250 chilometri a Est della trafficata città di Brisbane; circa quattro milioni di persone si trovano sul tratto giudicato a rischio, lungo unacosta di 400 chilometri. È un'area raramente colpita da tempeste di questo livello. Centinaia di scuole sono state chiuse e sono stati diramati allarmi per piogge alluvionali e venti devastanti. È il primo tifone a colpire la regione in più di 50 anni. Solo a Brisbane quasi 20.000 abitazioni rischiano di essere inondate secondo le stime del Comune.