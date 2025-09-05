L'Australia acquisterà navi da guerra dal Giappone

Venerdì 5 Settembre 2025

5 set 2025
Yokosuka (Giappone), 5 set. (askanews) - Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha dichiarato di aver "concluso i negoziati" con il suo omologo giapponese, il generale Nakatani, per l'acquisizione "rapida" di navi militari da una base navale di Yokosuka, dopo che il costruttore navale giapponese Mitsubishi Heavy Industries ha vinto una gara d'appalto contro la tedesca ThyssenKrupp Marine Systems per la costruzione delle fregate di classe Mogami della Marina australiana. "Oggi, durante una nostra riunione ministeriale, abbiamo concordato di concludere al più presto i negoziati sul contratto per l'acquisizione di queste navi", ha annunciato da Yokosuka, in Giappone, il ministro della Difesa e vice premier australiano Richard Marles, in riferimento alle fregate classe Mogami che saranno costruite dalla Mitsubishi Heavy Industries in Giappone.