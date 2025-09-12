Laura Pausini riparte dalle cover e si prepara al tour mondiale Milano, 12 set. (askanews) - Fuori oggi, venerdì 12 settembre, il nuovo singolo, La mia storia tra le dita, disponibile in quattro versioni: italiano, spagnolo (Mi historia entre tus dedos), portoghese (QUem de nòs dois) e francese (Mon histoire entre les doigts), accompagnato dal videoclip diretto da Gaetano Morbioli per Run Multimedia. Il brano, reinterpretazione di un classico del cantautorato italiano di Gianluca Grignani (1994), pubblicato per Warner Music su tutte le piattaforme digitali, è prodotto e arrangiato da Paolo Carta. Disponibili da oggi i biglietti di Io canto / Yo canto world TOUR 2026/2027, l'undicesima tournée mondiale, a distanza di poco più di un anno dalla fine dell'ultimo tour dei record. Per la prima volta la partenza è prevista dall'estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. In autunno sarà la volta dell'Italia e dell'Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell'anno. Un calendario ricchissimo appunto, che rispecchia la caratura di un'artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest'anno presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, Io canto 2, in uscita nei prossimi mesi per Warner Music. Lo scorso 7 settembre, a Solarolo, si è svolta l'inaugurazione del primo museo in Italia dedicato ad un'artista italiana, che ha visto Laura tagliare il nastro e regalare uno spoiler estemporaneo ai presenti, davanti alle mura di quella che è stata un tempo la casa della famiglia Pausini e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub.