Laura Pausini presenta a Milano il nuovo singolo 'Ciao'

Fan e addetti ai lavori si sono ritrovati a Milano per la presentazione del nuovo progetto discrografico di Laura Pausini, ovvero il singolo 'Ciao / Chao', scritto dalla stessa cantautrice di Solarolo con Sam Smith, Fraser T Smith, Paolo Carta, Antonio Di Martino e Anice. Un giro in bus per la metropoli lombarda per ascoltare in anteprima il brano, che uscirà venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme.