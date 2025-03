L'audizione di Lucio Corsi a Musicultura nel 2017 con Altalena Boy Macerata, 11 mar. (askanews) - La XXXVI edizione di Musicultura entra nel vivo con le Audizioni Live al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Sotto la direzione artistica di Ezio Nannipieri, già vincitore della prima edizione del Festival, la manifestazione continua a valorizzare la nuova scena cantautorale italiana. Nel clima vivace delle Audizioni Live, ogni serata regala emozioni e ricordi. Tra questi, uno dei momenti più significativi delle scorse edizioni è stato rievocato attraverso un video amarcord che ripropone l'esibizione di Lucio Corsi nel 2017 con Altalena Boy. Per l'occasione Corsi, in gara alle Audizioni Live, a seguito della sua esibizione si era soffermato sull'importanza della crescita artistica con una riflessione: "Non siamo squadrati all'inizio di un percorso. Poi magari verremo levigati da tutti agenti atmosferici del tempo e diventeremo tondi come un sasso del fiume". Ezio Nannipieri prosegue ringraziando l'artista sottolineando: "Hai la dote di disegnare dei mondi che non esistono nella testa di chi ascolta inizialmente e che alla fine sembrano veri e anche molto belli da viverci dentro. Questo è una dote rara, tienitela stretta e coltivala". Un pensiero che rispecchia l'anima di Musicultura, da sempre attenta a sostenere gli artisti emergenti nel loro viaggio musicale. Le Audizioni Live proseguiranno fino a sabato 15 marzo, offrendo al pubblico e alla giuria la possibilità di scoprire i protagonisti di Musicultura 2025.