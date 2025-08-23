L'attore premio Oscar Gary Oldman lascia le sue impronte a Hollywood Los angeles, 23 ago. (askanews) - L'attore britannico premio Oscar Gary Oldman è stato onorato con una cerimonia e ha lasciato le sue impronte di mani e piedi al TCL Chinese Theatre di Hollywood come riconoscimento della sua decennale carriera. Tra i ruoli più famosi di Oldman figurano Winston Churchill ne "L'ora più buia", il Conte Dracula in "Dracula" di Bram Stoker, Sirius Black nei film di Harry Potter e il Commissario James Gordon nella trilogia de "Il cavaliere oscuro".