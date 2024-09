L'atleta olimpica Rebecca Cheptegei è morta, uccisa dal compagno Eldoret, 5 set. (askanews) - È morta a 33 anni l'atleta olimpica ugandese Rebecca Cheptegei, da poco reduce dalle Olimpiadi di Parigi dove aveva partecipato alla maratona. La donna era ricoverata da domenica in ospedale dopo che il compagno, Dickson Ndiema Marangac, le aveva dato fuoco, a Endebess, in Kenya, sul confine con l'Uganda, dove viveva; le ferite riportate erano troppo gravi e non c'è stato niente da fare. "È mio triste dovere informarvi della scomparsa di Rebecca Cheptegei, ricoverata nel nostro reparto a seguito delle gravi ustioni riportate. Durante la sua permanenza qui, abbiamo fatto tutto il possibile per lei - ha spiegato il Dr. Kimani Mbugua, responsabile del reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Eldoret - aveva una percentuale di ustioni troppo alta, che purtroppo hanno portato a un'insufficienza multiorgano". Secondo i media del Kenya le due figlie della donna hanno assistito all'assalto. L'omicida è ricoverato dopo essere a sua volta rimasto ustionato.