Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoCrisi governo FranciaDonna violentata RomaManovra 2026 IrpefVit Kopriva SinnerVuelta 2025
Acquista il giornale
VideoL'arrivo ieri sera della nave Msc World Europa al porto di Napoli
26 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. L'arrivo ieri sera della nave Msc World Europa al porto di Napoli

L'arrivo ieri sera della nave Msc World Europa al porto di Napoli

La testimonianza dei passeggeri: "Gestione ottimale, niente panico a bordo"