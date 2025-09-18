Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Video
VideoL'arrivo di Trump a Chequers in elicottero, accolto da Keir Starmer
18 set 2025
  L'arrivo di Trump a Chequers in elicottero, accolto da Keir Starmer

L'arrivo di Trump a Chequers in elicottero, accolto da Keir Starmer

Chequers, 18 set. (askanews) - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer dà il benvenuto al Presidente americano Donald Trump giunto in elicottero a Chequers, la sua residenza di campagna, nel secondo giorno della visita di Stato di Trump nel Regno Unito. Mercoledì lo sfarzo reale e le cerimonie del castello di Windsor, adesso la storica seconda visita di Trump si rivolge alla politica, con i due leader che si preparano per colloqui su questioni difficili, inclusi commercio, Ucraina e Gaza.