L'arrivo di Mattarella e Meloni ai funerali di Papa Francesco Roma, 26 apr. (askanews) - La premier Giorgia Meloni è arrivata in piazza San Pietro per il funerale di Papa Francesco. Tailleur nero, la premier ha salutato il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nelle immagini anche l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul sagrato di San Pietro, dove si svolgerà la cerimonia. Il Capo dello Stato all'interno nella basilica si è inoltre fermato in raccoglimento per qualche istante davanti alla bara del pontefice.