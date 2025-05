L'arrivo dei cardinali per l'ultima congregazione prima del conclave Roma, 6 mag. (askanews) - Nelle immagini l'arrivo dei cardinali per la 12esima riunione delle congregazioni generali, l'ultima prima del conclave. Le "congregazioni generali" a porte chiuse consentono ai cardinali che sceglieranno il nuovo Papa di discutere le sfide che attendono il successore di Bergoglio, prima di essere rinchiusi nella Cappella Sistina mercoledì per la prima votazione.