L'arrivo all'Eliseo di Zelensky per il summit dei volenterosi Parigi, 27 mar. (askanews) - Nelle immagini l'arrivo all'Eliseo del presidente ucraino Volodomyr Zelensky per il vertice dei "volenterosi" sul futuro del'Ucraina organizzato dal Capo di Stato francese Emmanuel Macron. Zelensky è arrivato accompagnato dal premier britannico Keir Starmer, con cui è stato accolto per un colloquio privato da Macron prima del vertice.