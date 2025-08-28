Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Video
L'arrivo a Venezia 82 di Emma Stone, Greta Gerwig e Adam Sandler
28 ago 2025
28 ago 2025
L'arrivo a Venezia 82 di Emma Stone, Greta Gerwig e Adam Sandler

Lido di Venezia (Venezia), 28 ago. (askanews) - Emma Stone, Adam Sandler, la regista Greta Gerwig e altre star arrivano in barca nel secondo giorno della Mostra del Cinema di Venezia. Emma Stone di nuovo alla Mostra due anni dopo il successo di "Poor Things!" (Povere creature!), vincitore del Leone d'Oro nel 2023, che le è valso un Oscar. Il regista greco Yorgos Lanthimos torna dietro la macchina da presa per la sua quarta collaborazione con l'attrice americana nel film "Bugonia". Nelle immagini inoltre gli arrivi al Lido dell'attore Usa Billy Crudup, del regista americano Noah Baumbach, con Greta Gerwig, e ancora l'attrice statunitense Riley Keough e della collega britannica Emily Mortimer, dell'attrice italiana Alba Rohrwacher, che ha posato per i fotografi accanto alla collega americana Laura Dern.