L'archittetto Claudio Baglioni pronto a conquistare l'Arena di Verona Verona, 16 set. (askanews) - In questi giorni è avvenuta l'iscrizione dell'Architetto Claudio Baglioni all'Elenco d'Onore dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona. E dal Baglioni architetto al Baglioni cantautore l'effetto travolgente di "aTUTTOCUOREplus ultra" - capitolo conclusivo, in edizione speciale, dell'opera-show di Claudio Baglioni, la più visionaria ed emozionante nella storia della musica popolare italiana, continua a crescere! Dopo il trionfale successo dei 41 eventi - che hanno rubato il cuore a oltre 500mila persone e segnato il commiato di Baglioni dalle grandi arene outdoor e indoor - all'Arena di Verona si terranno 8 imperdibili concerti il 19-20-21-22 e 25-26-27-28 settembre. Questi imperdibili appuntamenti nell'anfiteatro scaligero rappresentano il congedo di Claudio Baglioni dall'Arena di Verona e celebrano l'anniversario del loro incontro. Un connubio, nato cinquant'anni fa, che si radica nella storia di una città - simbolo dell'amore romantico di tutti i tempi - e che accoglie l'eccezionale evento outdoor dell'artista che, con le sue esibizioni, ha incantato molte notti veronesi. I biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). Per questo straordinario "plus ultra" - secondo capitolo dei 1000 giorni del "giro d'onore" che accompagnerà il congedo dalla scena live di Baglioni - "aTUTTOCUORE" vivrà in un'edizione speciale ancora più strabiliante, favolosa, ancora oltre: un'ulteriore impresa per avvicinarsi al limite massimo dell'arte e della perfezione e al confine estremo del concetto stesso di Opera.