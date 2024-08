L'Aquila torna a celebrare la Perdonanza Celestiniana L'Aquila, 7 ago. (askanews) - Settecentotrenta anni fa Celestino V con la Bolla del Perdono concedeva l'indulgenza plenaria a chi fosse entrato a Santa Maria di Collemaggio. All'Aquila si celebra la Perdonanza Celestiniana. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, spiega: "Una nuova edizione della Perdonanza Celestiniana straordinaria; insieme al massaggio di Papa Celestino V ci sarà spazio per la musica, per la comicità, per la danza con dei nomi straordinari per tutte le età in vari luoghi della città, per trovare ancora una volta le ragioni per stare insieme, per ritrovarsi, divertirsi e per riflettere". Dal 2019 la Perdonanza è Patrimonio Immateriale Culturale dell'Umanità Unesco. Dal 23 al 30 agosto, L'Aquila torna ad essere palcoscenico internazionale, come spiega Leonardo De Amicis, direttore artistico della Perdonanza Celestiniana: "La Perdonanza è una settimana di condivisione, di spettacoli ma anche di riflessione. Tratteremo temi importanti, la pace prima di tutto, e parleremo dell'importanza di Celestino V, dell'uomo e del santo, con tantissimi ospiti fra cui Renato Zero, The Kolors, Colapesce e Dimartino e tanti altri, fino a chiudere il 30 agosto con un concerto sinfonico con l'orchestra del Conservatorio dell'Aquila con i Pooh, Umberto Tozzi, Achille Lauro e tanti altri".