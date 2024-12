L'appello di Von der Leyen: la transizione in Siria sia pacifica Milano, 17 dic. (askanews) - "Il popolo siriano merita una transizione pacifica. Una che preservi l'integrità territoriale e la sovranità del loro paese. Una che sostenga le istituzioni statali. E una che rifletta le aspirazioni del popolo siriano in tutta la sua diversità. Quindi, significa che l'unità nazionale deve essere rispettata e le minoranze devono essere protette". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, al termine di un incontro col presidente turco Erdogan ad Ankara. "La caduta del regime di Assad dà speranza al popolo siriano. La speranza di tornare a casa e ricostruire le proprie vite. È la sensazione più naturale che ci sia. Tuttavia, la mancanza di prevedibilità richiede la massima cautela. Pertanto, una cosa è molto chiara: tutti i rimpatri devono essere volontari, sicuri e dignitosi. Stiamo lavorando con l'Unhcr per assicurarci che siano soddisfatte le condizioni necessarie".