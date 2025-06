L'appello di Netanyahu agli iraniani: Unitevi a noi contro il regime Roma, 14 giu. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rivolto un appello agli iraniani, invitandoli a unirsi contro il loro regime, dichiarando che Israele ha lanciato in Iran "una delle più grandi operazioni militari della storia". "Stasera, desidero parlare con voi: orgoglioso popolo dell'Iran. Siamo nel mezzo di una delle più grandi operazioni militari della storia, l'operazione 'Rising Lion'. Il regime islamico, che vi ha oppresso per quasi 50 anni, minaccia di distruggere il mio Paese, lo Stato di Israele. L'obiettivo dell'operazione militare israeliana è quello di rimuovere questa minaccia, sia quella nucleare che quella missilistica", ha dichiarato Netanyahu. "Ed è giunto il momento per voi di unirvi attorno alla vostra bandiera e alla vostra eredità storica, LOTTANDO per la vostra libertà contro un regime malvagio e oppressivo. Non è mai stato così debole. Questa è la vostra opportunità DI ALZARVI e far sentire la vostra voce. Donna, vita, libertà. Zan, Zendegi, Azadi".