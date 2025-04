L'annuncio dei dazi di Trump, dure reazioni dei paesi colpiti Milano, 3 apr. (askanews) - E' la nostra dichiarazione d'indipendenza economica. È il giorno in cui rendiamo di nuovo l'America ricca": Donald Trump ha annunciato la più imponente offensiva commerciale degli ultimi decenni, firmando un ordine esecutivo che impone dazi del 25% su auto e componenti auto importati negli Usa a partire da mezzanotte, e un dazio minimo del 10% su tutte le altre merci. Nel dettaglio: Cina al 34%, Unione Europea al 20%, Vietnam al 46%, Cambogia al 49%, mentre Regno Unito, Brasile, Ucraina, Australia, Singapore, Cile, Colombia e Turchia subiranno un dazio del 10%. Esentati temporaneamente Canada e Messico, che resteranno però soggetti al dazio del 25% già in vigore, legato alla sicurezza dei confini. La decisione di Trump ha provocato dure reazioni in tutto il mondo. Dalla Cina, secondo cui i dazi "mettono a repentaglio lo sviluppo economico globale", al Canada, che ha annunciato subito contromisure. "Siamo preparati a rispondere. Stiamo già ultimando il primo pacchetto di contromisure in risposta ai dazi sull'acciaio. E ora ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati falliscono", ha dichiarato la presidente dell'Unione Europea, Ursula Von der Leyen. I mercati hanno reagito negativamente all'annuncio della Casa Bianca, con le piazze asiatiche giù e a ruota anche le europee. A farne le spese anche il dollaro. La premier Giorgia Meloni ha annullato gli impegni previsti in agenda per "poter concentrare la propria attività sulle azioni da intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi".