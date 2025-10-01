Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
VideoLandini: "Le date dello sciopero? Dipende da quello che succede alla Flotilla"
1 ott 2025
  3. Landini: "Le date dello sciopero? Dipende da quello che succede alla Flotilla"

Landini: "Le date dello sciopero? Dipende da quello che succede alla Flotilla"

"Gli scioperi non si annunciano preventivamente"