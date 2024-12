Lancio col paracadute da record: in 96 in formazione mani nelle mani Eloy (Arizona), 2 dic. (askanews) - Un lancio in paracadute da guinness dei primati. Il 30 novembre sopra l'Arizona (Stati Uniti) è stato segnato il record mondiale di paracadutismo da quasi un centinaio di persone. Un collettivo di 96 persone, in rappresentanza di 20 nazionalità, ha mantenuto per diversi secondi la formazione sincronizzata "testa alta", che rappresenta "una sfida tecnica e fisica", ha spiegato Domitille Kiger, co-organizzatrice del record, che ha diffuso le immagini dell'impresa.