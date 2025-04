"L'amore in teoria", Maupas: c'è bisogno di educazione sentimentale Roma, 17 apr. (askanews) - Venti anni fa Luca Lucini esordì con "Tre metri sopra il cielo" e oggi con "L'amore in teoria", nei cinema dal 24 aprile, torna a raccontare il primo amore e quei ventenni che sono completamente cambiati in molte cose, anche nell'approccio ai sentimenti. Il protagonista, interpretato da Nicolas Maupas, è un ragazzo studioso e gentile, innamorato di una ragazza che lo sfrutta, interpretata da Caterina De Angelis, che dopo esperienze spiacevoli scopre che deve volgere lo sguardo altrove. Maupas ha detto: "Nello spaesamento della nostra generazione forse c'è il fatto che ci sono tante possibilità oggi e soprattutto ci sono tante possibilità che non sono ancora completamente accettate, quindi avere qualcosa che è raggiungibile ma avere delle persone in mezzo che rendono difficile questo raggiungimento finale, può creare dello spaesamento". Tra questi ventenni c'è molta più libertà, ruoli meno rigidi, forse meno romanticismo e più paure, sicuramente la necessità di imparare a gestire le emozioni, anche attraverso una educazione sentimentale, come dice il protagonista nel film. "Siamo arrivati alla consapevolezza che ci sia la necessità di un'educazione sentimentale perché abbiamo capito che i sentimenti, alla fine, nonostante siano una cosa estremamente innata e naturale hanno ancora bisogno di uno studio, come se fossero una materia scolastica, appunto. - ha detto l'attore - E credo sia un grande traguardo ammettere la necessità di questa educazione".