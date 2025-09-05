Lammy arriva a Downing Street: è lui il nuovo vice-premier britannico
Londra, 5 set. (askanews) - Il ministro degli Esteri britannico David Lammy arriva a Downing Street, residenza del primo ministro britannico, per essere nominato vicepremier dopo le dimissioni di Angela Rayner, in seguito a un'indagine sul mancato pagamento di parte delle tasse su una sua proprietà.
Prende il posto di Lammy come ministra degli Esteri, Yvette Cooper, e il suo incarico agli Interni passa alla ministra della Giustizia Shabana Mahmood.