Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Testamento ArmaniDecaro PugliaDuchessa di KentVariante StratusLuna di sangueSinner oggi Us Open
Acquista il giornale
VideoLammy arriva a Downing Street: è lui il nuovo vice-premier britannico
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Lammy arriva a Downing Street: è lui il nuovo vice-premier britannico

Lammy arriva a Downing Street: è lui il nuovo vice-premier britannico

Londra, 5 set. (askanews) - Il ministro degli Esteri britannico David Lammy arriva a Downing Street, residenza del primo ministro britannico, per essere nominato vicepremier dopo le dimissioni di Angela Rayner, in seguito a un'indagine sul mancato pagamento di parte delle tasse su una sua proprietà. Prende il posto di Lammy come ministra degli Esteri, Yvette Cooper, e il suo incarico agli Interni passa alla ministra della Giustizia Shabana Mahmood.