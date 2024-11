L'Ambasciatrice Vani Rao spiega la Festa della luce indiana o Diwali Roma, 7 nov. (askanews) - "Diwali è una delle feste più grandi dell'India. Viene celebrata da tutte le comunità. Ha un significato religioso molto profondo ed è anche molto simbolico. Gli hindu la festeggiano per l'uccisione del loro demone da Lord Krishna ma anche per il ritorno di Lord Rahma dopo 40 anni di esilio": lo ha spiegato ad askanews Vani Rao, ambasciatrice dell'India a Roma, a margine del convegno "Dalla tradizione orale alle nuove tecnologie", che si è svolto nella Sala Capitolare del Senato, in occasione delle celebrazioni in Italia dell'undicesima edizione di Diwali, o Dipavali, grande Festa induista della luce. "Ma è anche importante per i giainisti, i buddisti e i sikh in India. É un momento per celebrare lo stare insieme in famiglia, è un po' come il vostro Natale, dove tutti i familiari si incontrano, ovunque si trovino tornano a casa", ha aggiunto. "In generale è un momento di gratitudine, un momento in cui siamo molto grati per tutto quello che abbiamo ricevuto durante l'anno. Sono molto felice di essere qui in questo palazzo così prestigioso per festeggiare Diwali con tutti gli italiani e persone di così tante fedi differenti. Per noi il significato del Diwali è che portiamo la luce, mettiamo fine all'oscurità, portiamo la luce, festeggiamo la conoscenza che batte l'ignoranza, festeggiamo la vittoria del bene sul male", ha concluso. A Roma il 9 novembre si terrà una grande festa all'Auditorium del Massimo per celebrare il Diwali 2024, una giornata di arte, cultura e spiritualità con spettacoli di danza e musica classica e contemporanea indiana, laboratori e rituali dedicati alla dea Lakshmi (Dea dell'Abbondanza), tutto a ingresso gratuito. Uno degli eventi più attesi è lo spettacolo di danza Kuchipudi "Triveni" della Nishrinkala Dance Academy, per la prima volta in Italia. Il programma include anche laboratori di danza Bollywood e Kerala, sessioni di yoga e performance musicali. L'8 novembre, sempre all'Auditorium del Massimo a Roma, ci sarà un workshop sulle Danze classiche e contemporanee dell'India. Eventi legati al Diwali si sono svolti anche a Torino a fine ottobre, mentre sono in programma a Pontedera il 15 novembre, a Savona il 12 e 13 novembre e al Teatro San Babila di Milano il 14 novembre. Per maggior informazioni sugli eventi http://www.induismo.it/diwali-2024/