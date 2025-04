Lagarde: dazi hanno impatto su crescita, più incerto su inflazione Francoforte, (Germania), 17 apr. (askanews) - In merito all'effetto dei dazi commerciali, alla Bce "sappiamo che è uno shock di domanda negativo e possiamo anticipare che avrà un certo impatto sulla crescita. Ma l'impatto netto sull'inflazione diventerà chiaro solo nel corso del tempo e ci sono visioni divergenti di ogni genere sul breve termine e sull'impatto di lungo termine". Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo. "Abbiamo tantissima incertezza, anche oggi" su quelle che saranno le ricadute dei dazi sui prezzi. "E ci saranno tante decisioni che si verificheranno nelle prossime settimane e mesi che saranno rilevanti per capire se si andrà in una direzione o nell'altra, ma direi - ha ribadito - che l'impatto netto sull'inflazione diventerà più chiaro nel corso del tempo".