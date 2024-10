L'affermazione di MB Divisione Cosmetica Sassuolo, 1 ott. (askanews) - Tutto deve ruotare attorno al centro estetico, vero e proprio mercato di riferimento, attraverso un rapporto trasparente e forte col cliente. È questo l'obiettivo che si è posta MB Divisione Cosmetica, realtà di Sassuolo specializzata nella produzione e distribuzione di cosmetici di alta qualità e che da oltre 40 anni è accanto agli istituti di bellezza. La realtà emiliana, attraverso una crescita costante, vanta oggi circa 500 punti vendita sull'intero territorio, oltre a importanti collaborazioni a livello internazionale, con l'obiettivo di prendersi cura del proprio cliente che percepisce passione e presenza che MB Divisione Cosmetica vuole trasmettere. Queste le parole di Mario Gibertini, Presidente e Amministratore Delegato di MB Divisione Cosmetica SpA: Il nostro mercato di riferimento da oltre 40 anni è il centro estetico. Fino al 2019 abbiamo avuto una crescita anche a due cifre per poi riprendere il cammino nel 2021 con crescite costanti nell'ordine del 6-8%. Il successo è in riferimento a quello che noi abbiamo analizzato essere le problematiche del centro estetico: abbiamo cercato di dialogare con i clienti per capire le loro esigenze, i loro bisogni e dargli supporto. Quando è iniziata l'attività, il centro estetico era un'attività artigiana. Abbiamo cercato di lavorare tanto in termini di formazione per far capire che potevamo continuare la collaborazione col cliente anche a casa con prodotti mirati per un risultato più continuativo e importante. Queste cose ci hanno fatto fare la differenza. Oggi abbiamo circa 500 punti vendita e il fatturato, in riferimento al 2023, è stato di circa 8,4 milioni. I centri estetici hanno visto una crescita esponenziale nella parte della rivendita del prodotto domiciliare: se cinque anni fa il 90% del fatturato proveniva dai servizi, oggi ci stiamo attestando ad un 25-30% per la rivendita con un trend di crescita che potrebbe arrivare a pareggiare con 50% di servizi e 50% di prodotti domiciliari . Grande attenzione anche per la formazione, vero e proprio punto cardine dell'azienda tramite la MB Academy, scuola creata ad hoc da MB Divisione Cosmetica. In questo modo, una formazione continua propone di offrire stimoli ma anche supporto concreto e possibilità di crescita, oltre a formare i partner in modo tecnico e trasversale grazie a circa 50 corsi l'anno tenuti da chi conosce e vive quotidianamente il settore. Prosegue il numero uno e AD di MB Divisione Cosmetica SpA: Il nostro fiore all'occhiello è MB Academy. Si tratta di un'accademia creata per supportare il cliente. La formazione è divisa in due momenti specifici: quella che riguarda tecniche, trattamenti, prodotti e proposta riferita ai prodotti e quella trasversale che permette di supportare il centro con tecniche di vendita, gestione del dipendente e dando un focus importante alla valorizzazione del collaboratore. Accanto a questo, anche il rapporto con Matis Paris che è molto buono. Negli anni ci hanno supportato su tutte le nostre richieste di iniziative commerciali e questo ci ha permesso di offrire al mercato operazione molto vantaggiose per contrastare la vendita in e-commerce, arginando la concorrenza sleale . Motivo di vanto per la realtà sassolese è perciò il rapporto col rinomato brand parigino di cosmesi Matis Paris, di cui è distributore unico ed esclusivo per l'Italia. Il marchio, che valorizza la tradizione estetica francese insieme ad innovazioni moderne e con la garanzia di prodotti di alta qualità, ha recentemente lanciato il primo spot televisivo, andato in onda sui canali Mediaset. Un aspetto che ha permesso di confermare e rafforzare la presenza e l'attività sul mercato italiano di MB Divisione Cosmetica.