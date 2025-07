L'addio a Diogo Jota a Gondomar, commozione all'uscita delle bare Gondomar, 5 lug. (askanews) - Le bare del calciatore del Liverpool Diogo Jota, 28 anni, e di suo fratello Andre Silva, escono dalla chiesa di Gondomar in Portogallo dove sono state celebrate le esequie, 48 ore dopo il tragico incidente stradale in cui sono morti in Spagna. L'attaccante della squadra inglese e della nazionale portoghese aveva 28 anni, lascia tre figli e la moglie sposata meno di due settimane fa, e migliaia di tifosi commossi.