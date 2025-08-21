Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Influencer GazaPensioni oggiMaltempo ItaliaMacron SalviniUcraina RussiaMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
VideoLabubu mania, i commenti fra i "cacciatori" in coda a Milano
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Labubu mania, i commenti fra i "cacciatori" in coda a Milano

Labubu mania, i commenti fra i "cacciatori" in coda a Milano

Fra curiosita' e rassegnazione, i genitori trascinati sulle tracce del fortunato pupazzetto