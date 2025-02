L'abbraccio con la famiglia degli israeliani liberati da Hamas Reim (Israele), 8 feb. (askanews) - Immagini di Or Levy e Ohad Ben Ami, due dei tre ostaggi israeliani di Hamas liberati oggi nel quadro del quinto scambio previsto dalla tregua per la Striscia di Gaza, che riabbracciano i familiari dopo 16 mesi di prigionia a Reim in Israele. Le immagini sono state diffuse dall'esercito israeliano.